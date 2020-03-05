İçileri Bakanı Süleyman Soylu, Pazarkule ile Kastanies sınır kapılarında incelemelerde bulunmak üzere Çorlu Havalimanı'na geldi.

Buradan helikopterle Edirne'ye geçen Soylu, Türkiye-Yunanistan sınırındaki sığınmacı hareketliliği ve bölgeyi havadan inceledi

Bakan Soylu, daha sonra gazetecilere açıklamalarda bulundu:

"1000 ÖZEL HAREKAT POLİSİNİ MERİÇ BOYUNA GÖNDERECEĞİZ"

"1000 Özel Harekat polisini Meriç boyuna gönderiyoruz. Geri itmeleri engellemek için polisleri sabah itibarıyla intikal ettirdik. Orada insanlara kötü muamele edenlere fırsat tanınmayacak."

BİZ ARTIK ENGEL OLMUYORUZ

''Sayın Cumhurbaşkanımızın ifade ettiği gibi biz artık buradan Yunanistan'a ve Avrupa'ya geçecek göçmenlerle ilgili bir engelleme ortaya koymuyoruz. Gelen gelir geçen geçer. Türkiye yaklaşık 9 yıldır dünyanın sessiz kaldığı insani trajediye sahip çıktı. 18 Mart mutabakatı yapıldı. Biz buna sahip çıktık yerine getirdik. Günde 9700 kişinini Yunanistan adalarına geçtiği zaman diliminden buraya geliyoruz.

FRONTEX'İ ŞİKAYET EDİYORUM

Edirne'de geçen yıldan bu yana toplam 137 bin civarında kaçak göçmen yakalandı. 103 bin insanı memleketine ikna ederek geri gönderdik. 1978 model gaz fişieğini insaların üzerine sıkmak suretiyle kullandılar. Bunu yapan Yunan tarafıdır. Frontex'i şikayet ediyorum. Frontex maalesef bir kolluk kuvveti gibi çalışmaktadır. 164 insanı yaraladılar. 4 bin 900'ünü Türkiye'ye yeniden itmeye çalıştılar. Yunan makamları yalan üzerine yalan konuşmaktadırlar.



Soylu: Özel harekat polisleri Meriç sınırına inecek İZLE



