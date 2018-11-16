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Soylu: Polislerin yaşam standartları temel sorumluluğumuz

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, polislerin yaşam standartlarının daha iyi bir noktaya gelmesi için mesai saatlerinin 8 saat çalışma-24 saat izin şeklinde düzenleneceğini bildirdi.

Haber Merkezi | 16.11.2018 - 11:02..
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Soylu: Polislerin yaşam standartları temel sorumluluğumuz

İçişleri Bakanı Soylu, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda polisler için müjdeyi verdi.

İçişleri Bakanı Soylu, kamu çalışanlarına 3600 ek gösterge verilmesiyle ilgili, "Polislerle ilgili biz 3600 konusunda söz verdik, bunu en kısa zamanda yerine getireceğiz. Bu bir sözdür. Bu sözün arkasındayız." ifadelerini kullandı.

ÇALIŞMA SAATLERİ 8/24

Polislerin, güvenlik görevlilerinin yaşam standartlarını iyi bir noktaya getirmenin temel sorumlulukları olduğununa işaret eden Soylu, "Özellikle 15 Temmuz'un iklimi hafif bir kaybolduktan sonra polislerimizi yeni aldıklarımızla beraber ilk önce 12/24'e döndürdük, şimdi de 8/24'e döndürüyoruz." dedi.

Soylu, 2016'da 61, 2017'de 52, 2018'de şu ana kadar ise 32 emniyet personelinin intihar ettiğini belirterek, güvenlik güçlerinin imkanlarını en iyi noktaya getirmeye çalıştıklarını vurguladı.

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