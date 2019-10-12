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Soylu: Terör örgütünü çukura koyup toprakla kapatacağız

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Mardin'in Nusaybin ilçesinde gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu.

DHA | 12.10.2019 - 14:22..
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İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Mardin’in Nusaybin ilçesinde YPG-PKK’lı teröristler tarafından yapılan havan saldırısında sivillerin hedef alınmasının ardından bölgeye gitti. Bakan Soylu burada incelemelerde bulundu.

"SABIRLI OLACAĞIZ"

İlçe merkezindeki esnafı da ziyaret eden Bakan Soylu, vatandaşlara geçmiş olsun dileklerini ileterek, "Sabırlı olacağız." mesajı verdi.

Soylu: Terör örgütünü çukura koyup toprakla kapatacağız

"ÜZERLERİNE TOPRAK DÖKECEĞİZ"

Ayrıca Soylu, "Çocuk parklarından, hastanelerden saldırı düzenliyorlar. Nusaybin'de 11 sivilimiz şehit oldu. Mekanları cennet olsun. Bir kısmına ben taziyeye gittim. Şunu ifade etmek gerekir. Sayın Cumhurbaşkanımız, Milli Savunma Bakanımız ve diğer bakanlarımızla koordinasyonu ortaya koymaya çalıştık. Saldırı düzenlerken sivil, çarşı hiçbir şey gözetmiyorlar. Bu konuda tüm önlemlerimizi aldık. Mardin'e 300'e yakın havan düştü. Terör örgütünün üzerine toprak döküp tamamen temizleyeceğiz. Biraz sabır. Teröre coğrafyamızın hiç bir noktasında müsamaha etmeyeceğimizi ifade etmek istiyoruz. Bir planımız var ve bu plan çerçevesinde ilerliyoruz." dedi.

Soylu: Terör örgütünü çukura koyup toprakla kapatacağız

TELEFONLA ARADI

Nusaybin'e giden İHA muhabiri Beril Solmuşgül ve kameraman Murat Başal, terör örgütü yandaşlarının saldırısına uğramıştı.

Bakan Soylu burada İHA muhabiri Beril Solmuşgül arayarak, "Duruşundan dolayı seni tebrik ediyorum. Helal olsun  sana. Bölgede görevinizi çok iyi yapıyorsunuz. Devlet ve İçişleri Bakanlığı olarak gazeteciler ve vatandaşlarımızın yanındayız. Operasyon başarılı bir şekilde devam ediyor. Bölgede barış koridoru için vatandaşlarımızla el ele vererek bütün imkanlarımızı seferber edip çalışıyoruz. Devlet her zaman vatandaşının yanında olacaktır. Yaşanan bu vahim olay hepimizi üzmüştür, geçmiş olsun." diye konuştu.

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