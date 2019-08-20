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Soylu: Teröre müsamaha göstermeyeceğiz

İçişleri Bakanı Soylu, gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu.

AA | 20.08.2019 - 10:44..
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Soylu: Teröre müsamaha göstermeyeceğiz

İçişleri Bakanı Soylu, HDP'li üç başkanın görevden alınması ile ilgili açıklama yaptı.

Soylu, "Demokrasiyi ve seçilmişliği terörün muafiyet alanına sokmak isteyenler, elbette ki büyük bir hata işlemektedir. " dedi.

TERÖRE MÜSAMAHA YOK

Ayrıca Soylu, "Teröre müsamaha göstermeyeceğiz. Bizim teröre müsamaha göstermemizi bekleyenler yanılır. Terörü ve terörizmi özellikle halkın helal oylarıyla belediyelerde merkez haline getirmeye çalışanlara da devletin, kuralların, hukukun ve Anayasa'nın sessiz kalmasını beklemek son derece yanlıştır." ifadelerini kullandı.

Soylu, "Türkiye, belediyeler üzerinden özellikle terörün merkezi haline getirilmeye çalışıldı. Buna kurallar, anayasa, belediye kanunları bir cevap verdi, 'Bir daha bunu tekrarlamayın' dedi. Fakat hem demokrasiye hem hukuka halel getirmek isteyenler, kelimenin tam anlamıyla devlete kafa tutmaktadırlar, demokrasimizi istismar etmektedirler, milletin helal oylarına leke sürmektedirler."

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