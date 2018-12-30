Soylu Tunceli’de kanaat önderleriyle bir araya geldi

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, PKK mensuplarını ikna yoluyla dağdan indirdiklerini belirterek, “Hikayeleri hep aynı. Ya belediye binasında kandırılıp yönlendirilmişler ya HDP il binasında ya ilçe binasında ya da HDP’nin bir etkinliğinde kurulmuş bir çadırda kandırılıp dağa gönderilmişler” dedi.

İmkanlar elverdiği ölçüde kanaat önderleriyle, aşiret temsilcileriyle, muhtarlarla toplantılar yapmaya gayret ettiklerini belirten İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, “Sayın Cumhurbaşkanımızın talimatları da bu yöndedir. Keza vali ve kaymakamlarımıza da aynı talimatı verdik, onlar da bu buluşmaları gerçekleştiriyorlar. Sebebi de şudur, Türkiye bugün, büyük bir gayretin ve mücadelenin içerisindedir. Bir kalkınma, kendi iç huzurunu temin etme, bunu daim kılma ve kendisine yönelen birtakım saldırıları bertaraf etme gayretindeyiz. Bunu sadece Ankara’dan temin etmek, mümkün değildir. Mutlaka milletimizin desteği, özellikle toplumda nasihat edecek, sözü geçen insanların bu işe destek vermesi gereklidir, elzemdir. Hepimiz birer aile sahibiyiz, babayız, kimimiz dedeyiz. Torunlarımız, çocuklarımız, yeğenlerimiz gelecekte de mutlu olsun, bu topraklarda refah içinde yaşasın isteriz. Bunu ancak hep birlikte başarabiliriz. Bakın fitne çıkarmak, dünyanın en kötü ama en kolay işidir. İki kelimeyle insanları birbirine kırdırırsınız. Türkiye yıllarca bu işlerle uğraştı, bedel ödedi. Yaşı müsait olanlar hatırlar, Çorum ve Maraş olaylarını yaşadık. Onlarca vatandaşımızı şehit verdik. Tamamen tiyatroydu, tamamen kurgulanmış bir fitneydi. Malatya’da Hamido Suikasti'ni yaşadık” dedi.

"PKK İÇİN UÇURUMDAN YUVARLANMA BAŞLAMIŞTIR"

40 yıldır PKK fitnesinin yaşandığını aktaran Bakan Soylu, “Ben lafımı esirgeyen bir adam değilim, açık açık söylüyorum, PKK’nın Kürt vatandaşlarımı bir çakıl taşı kadar düşündüğü ve dert ettiği yoktur. İdeolojisi falan yoktur. Ne Tunceli’ye ne Diyarbakır’a ne Şırnak’a, Eruh’a, Cizre’ye, Ağrı’ya çakıltaşı kadar bir faydası yoktur, olmamıştır. PKK’nın işi gücü derdi, uyuşturucu kaçırsın, oradan para kazansın, Suriye’den insan ticareti yapsın, oradan para kazansın, milletin kanından kazandıkları paraları örgüt liderleri Avrupa’da lüks yerlerde yesin. Milletin çocuğunu dağda bayırda telef etsinler, kendi ahlaksız alemlerine meze etsinler, tek dertleri budur. Siz bakmayın onların öyle dağda falan poz verdiklerine. Kendi yayın organlarında ‘mücadele, gerilla’ diye yüksek perdeden beyanat vermelerine aldırmayın. Biz onların çektirmedikleri fotoğrafları iyi biliriz. Sefahat fotoğraflarını, ahlaksızlıklarını iyi biliriz. Avrupa uyuşturucu pazarının yüzde 80’i bu örgütün elinde. Yılda 1.5 milyar dolar sadece uyuşturucudan para kazanıyorlar. Göçmen kaçakçılığından ve diğer işlerden kazandıklarını saymıyorum. Daha Suriye’deki petrole de çökeceklerdi, pazarlıkta anlaşamadılar. Amerika ‘Suriye’den çekiliyorum’ deyince paniklediler, şimdi kendi küçük akıllarıyla bölge ülkelerini çatıştırmaya, böylece canlarını kurtarmaya çalışıyorlar. Hiç kimse merak etmesin, bu iş bitmiştir. PKK için uçurumdan yuvarlanma başlamıştır. Buradan dönüş mümkün değildir" ifadelerini kullandı.