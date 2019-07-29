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Soyunma kabinindeki genç kadının görüntüsünü çekti

Nilüfer Müftülüğü'nde görevli müezzin olduğu öğrenilen zanlı, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

DHA | 29.07.2019 - 15:35..
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Bursa'nın Nilüfer ilçesinde bulunan alışveriş merkezindeki bir mağazada 26 yaşındaki M.V., reyondan aldığı kıyafeti denemek için soyunma kabinine girdi.

CEP TELEFONUNA EL KOYULDU, POLİSE TESLİM EDİLDİ

Üzerini çıkardığı sırada ise kabinin üzerinden uzatılan cep telefonuyla görüntülediğini fark edip, çığlık attı. Çığlık üzerine soyunma kabini dışında olan 43 yaşındaki Yakup Ç., kaçmaya başladı. Genç kız, hızla kıyafetlerini giyip kaçan Yakup Ç.'nin peşine düştü. Şüpheli, güvenlik görevlileri tarafından yakalandı. Cep telefonuna el konulan Yakup Ç., olay yerine çağrılan polise teslim edildi.

"ÜZERİMDE KIYAFET YOKTU"

Yakup Ç. gözaltına alınırken, şikayetçi olan M.V. ifadesinde, ''Beğendiğim kıyafetleri denemek için mağazanın içinde bulunan kabine girdim. Kıyafetleri denemeye başladım. Üst tarafta telefon olduğunu gördüm. Çığlık attım. Üzerimde kıyafet yoktu. Telefonu görünce bağırdım, ancak kıyafetim üzerimde olmadığı için çıkamadım. Kabinin perdesini aralayıp, yan kabinin kapısına baktım. Bir erkeği çıkarken gördüm. Mağazadakilere 'Tutun kabinde fotoğrafımı çekiyor' diye bağırdım. Hızlıca giyindim ve dışarı çıktım. Telefonunda pek çok kadının kabinlerde görüntülerini çekmiş olduğunu gördük.'' dedi.

Soyunma kabinindeki genç kadının görüntüsünü çekti

"ARKADAŞIMA ŞAKA YAPACAKTIM" YALANI

Hakkındaki suçlamaları kabul etmeyen Yakup Ç. ise ''Arkadaşımla kıyafet almak için mağazaya girdik. O bir kabine girip, soyunmaya başladı. Ben de kıyafet beğenip, kabinlere gittim. Arkadaşıma şaka yapmak için cep telefonumun kamerasını açıp, kabinin üzerinden çekim yapıyordum. Ancak bir çığlık sesi duydum. Arkadaşımın bulunduğu kabini karıştırdığımı fark ettim. Amacım arkadaşımı çekip, şaka yapmaktı. Kızın orada olduğunu bilmiyordum, kendisini ilk kez gördüm.'' diye konuştu.

TUTUKLANDI

Nilüfer Müftülüğü'nde görevli müezzin olan Yakup Ç.'nin, daha önce Almanya'da Gundelshem DİTİB Selimiye Camii'nde 5 yıl görev yaptığı öğrenildi. Yakup Ç., sevk edildiği adliyede mahkemece tutuklanarak, cezaevine gönderildi.

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