Soyunma odasında futbolcuları tokatlayan antrenöre ceza

Kayseri İl Futbol Disiplin Kurulu, 3 yıl önce yaşanan ve geçtiğimiz günlerde ortaya çıktıktan sonra çok konuşulan, Meysuspor teknik direktörü Halit Kurt'un oyuncularını tokatlama görüntüleri sonrası antrenöre, 1035 gün hak mahrumiyeti ve 8 maç men cezası verdi.

OYUNCULARINI TEK TEK TOKATLAMIŞTI

Meysuspor, 2016- 2017 futbol sezonunda, Kayseri İdmanyurdu ile karşılaştı. Vali Muammer Güler Stadı'ndaki karşılaşmanın ilk yarısını 3-1 geride tamamlayan Meysuspor'un futbolcularına teknik direktör Halit Kurt, soyunma odasında tepki gösterdi. Kurt, öfkesini alamayarak, oturan futbolcuları tek tek tokatlayıp, hakaret yağdırdı.

3 YIL SONRA ORTAYA ÇIKTI

Soyunma odasındaki şiddetin görüntüleri, 3 yıl sonra ortaya çıktı. Takımdaki futbolcu tarafından çekildiği tahmin edilen görüntü, sosyal medyada yayınlandı. Görüntüyü izleyenler, teknik direktör Kurt'a tepki gösterdi.

Kayseri Futbol İl Disiplin Kurulu, görüntülerin ortaya çıkmasından sonra avukat Mustafa Onur Yapar başkanlığında toplandı. Toplantıda hakem, gözlemci, saha komiserleri raporları ve video görüntüleri incelendi.

1035 GÜN HAK MAHRUMİYETİ

Yapılan inceleme sonunda teknik direktör Kurt'a, 1035 gün hak mahrumiyeti ve 8 maç resmi müsabakalardan men cezası verildi.

''PERFORMANS ARTIRMAK İÇİN YAPTIM''

Öte yandan teknik direktör Halit Kurt'un, İl Disiplin Kurulu'na verdiği savunmasında, "Olayın yaşandığı tarihte hiçbir futbol takımı ile resmi sözleşmem yoktu. Dolayısıyla olayın yaşandığı gün müsabakada resmi görevli değildim. Yaptığım davranış; motivasyon, takımın kendine gelmesini sağlamak, performansı artırmak amacıyla yapılmıştır. Bundan dolayı özür dilerim" dediği öğrenildi.