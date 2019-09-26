Soyuz MS-15 roketi, Uluslararası Uzay İstasyonu'na fırlatıldı

Rus kozmonot Oleg Skripoçka, ABD Havacılık ve Uzay Ajansı (NASA) astronotu Jessica Meir ve Birleşik Arap Emirlikleri'nden Hazzaa Ali Almansoori'nin de içinde bulunduğu Soyuz MS-15 kapsülü, Uluslararası Uzay İstasyonu'na gitmek üzere, Kazakistan'daki Baykonur Uzay Üssünden başarıyla fırlatıldı.

ROSCOSMOS yaptığı açıklamada, Baykonur üssünde Soyuz kapsülleri fırlatan Soyuz FG tipi roketlerin son kez fırlatıldığını belirterek, kapsülleri fırlatma alanının Soyuz 2 tipi roketler için yeniden geliştirileceğini aktardı.

Şu anda Uluslararası Uzay İstasyonu'nda; Rus kozmonot Aleksandr Skvortsov, Amerikan astronot Andrew R. Morgan ve Avrupa Uzay Ajansı (ESA) astronotu İtalyan Luca Parmitano bulunuyor.

NASA, ROSCOSMOS, ESA, Kanada Uzay Ajansı CSA ve Japon Uzay Araştırma Ajansı JAXA'nın ortak işlettiği Uluslararası Uzay İstasyonu'nda uzay araştırmaları ve temel bilim deneyleri sürdürülüyor.

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