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Soyuz MS-15 roketi, Uluslararası Uzay İstasyonu'na fırlatıldı

Soyuz MS-15 uzay aracı, Kazakistan'daki Baykonur Uzay Üssünden Uluslararası Uzay İstasyonu'na doğru yola çıktı.

AA | 26.09.2019 - 09:49..
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Rus kozmonot Oleg Skripoçka, ABD Havacılık ve Uzay Ajansı (NASA) astronotu Jessica Meir ve Birleşik Arap Emirlikleri'nden Hazzaa Ali Almansoori'nin de içinde bulunduğu Soyuz MS-15 kapsülü, Uluslararası Uzay İstasyonu'na gitmek üzere, Kazakistan'daki Baykonur Uzay Üssünden başarıyla fırlatıldı.

Soyuz MS-15 kapsülü Uluslararası Uzay İstasyonu'na fırlatıldı VİDEO

ROSCOSMOS yaptığı açıklamada, Baykonur üssünde Soyuz kapsülleri fırlatan Soyuz FG tipi roketlerin son kez fırlatıldığını belirterek, kapsülleri fırlatma alanının Soyuz 2 tipi roketler için yeniden geliştirileceğini aktardı.

Şu anda Uluslararası Uzay İstasyonu'nda; Rus kozmonot Aleksandr Skvortsov, Amerikan astronot Andrew R. Morgan ve Avrupa Uzay Ajansı (ESA) astronotu İtalyan Luca Parmitano bulunuyor.

NASA, ROSCOSMOS, ESA, Kanada Uzay Ajansı CSA ve Japon Uzay Araştırma Ajansı JAXA'nın ortak işlettiği Uluslararası Uzay İstasyonu'nda uzay araştırmaları ve temel bilim deneyleri sürdürülüyor.

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Soyuz MS-15 roketi, Uluslararası Uzay İstasyonu'na fırlatıldı

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