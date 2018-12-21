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Soyuz mürettebatı 197 günlük uzay görevinden sonra Dünya'ya döndü

197 gün uzayda kalan Soyuz mürettebatı, başarılı bir şekilde Dünya'ya iniş yaptı.

Haber Merkezi | 21.12.2018 - 10:08..
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Soyuz roketindeki Expedition 57 ekibi, 6 Haziran'da altı aylık görevlerini tamamlamak için Dünya'dan ayrıldı. Geçtiğimiz 197 gün içinde, Expedition 57 mürettebatı Dünya'nın etrafını 3 bin 152 kez dolandı ve 134 milyon kilometrelik yol katetti. Ekip, geçtiğimiz pazartesi günü Dünya'ya başarılı bir iniş gerçekleştirdi.

BİYOLOJİ VE FİZİK DENEYLERİNE KATKIDA BULUNDULAR

Expedition 57 mürettebatı, uzayda kaldığı süre boyunca, Uluslararası Uzay İstasyonu'ndaki birçok biyoloji, biyoteknoloji ve fizik bilimi deneylerine katkıda bulundu. Bu deneyler, yeni kanser tedavisi yöntemleri ve uzayda yosun büyümesi üzerine yapılan araştırmaları içeriyor. Expedition 57 ekibi ayrıca teknoloji ve yaşam bilimleri araştırmaları için kapalı bir çalışma alanı olan yeni bir Life Sciences Glovebox kurdu.

nasa

Ekibin, başarılı bir şekilde Dünya'ya iniş yapmasından sonra, Uluslararası Uzay İstasyonu'nda Expedition 58 görevi başladı. 28 Ocak 2019'da ise Expedition 59 astronotları, Expedition 58 ekibine katılmak üzere uzaya gidecek.

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