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Söz dizisinin oyuncuları askere gitti

Söz dizisinde başrol olan Tolga Sarıtaş ve Görkem Sevindik, dizilerinin final yapmasının ardından bedelli askerlikten yararlanarak askere gittiler.

Haber Merkezi | 18.06.2019 - 11:21..
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Söz dizisinin oyuncuları askere gitti

Geçtiğimiz sezon ekranlara veda eden Söz dizisinin sevilen iki oyuncusu Tolga Sarıtaş ve Görkem Sevindik, askerlik görevini yerine getirmek için Amasya’daki birliklerine teslim oldu.

Reyting rekorları kıran dizideki oyuncular, rolleri için profesyonel yardım almıştı.

DİZİDE KOMUTAN GERÇEKTE BEDELLİ

Bedellinin çıkmasını bekleyenler arasında oyuncu Tolga Sarıtaş da vardı. Sarıtaş, asker dizisi olan Söz'de başrol oyuncusuydu. Yavuz karakteriyle rol aldığı dizide özel bir timin komutanlığını yapıyordu.

Söz dizisinin oyuncuları askere gitti

Söz dizisinin oyuncuları askere gitti

Söz dizisinin oyuncuları askere gitti

Söz dizisinin oyuncuları askere gitti

Söz dizisinin oyuncuları askere gitti

Söz dizisinin oyuncuları askere gitti

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