Sözcü, gazetelerini CHP'li belediyelerle dağıtıyor

Büyükşehirlere sokağa çıkma yasağı getirilmesiyle gazete satışlarında düşüş yaşamak istemeyen Sözcü'den alternatif bir çözüm geldi.
Sokağa çıkma yasağının getirildiği illerde sosyal sorumluluk çalışmaları kapsamında, Sözcü CHP'li belediyelerle anlaşarak gazetelerini belediyelerle dağıttı.
CHP'NİN GAZETELERİ İÇİN ANLAŞTIĞI BELEDİYELER
İstanbul’da Beşiktaş ve Avcılar Belediyeleri
Ankara’da Yenimahalle ve Çankaya Belediyeleri
İzmir’de Karşıyaka, Konak ve Gaziemir Belediyeleri
Aydın Efeler Belediyesi
Eskişehir Büyükşehir Belediyesi
Samsun Atakum Belediyesi
Konyaaltı Belediyesi
Edremit Belediyesi
Bodrum Belediyesi
Kuşadası Belediyesi
Denizli Merkezefendi Belediyesi
Milas Belediyesi
Muğla Büyükşehir Belediyesi
Marmaris Belediyesi
Muğla Menteşe Belediyesi