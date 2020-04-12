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Sözcü, gazetelerini CHP'li belediyelerle dağıtıyor

CHP'li belediyelerle anlaşan Sözcü, gazetelerini Halk Ekmek büfelerinden ücretsiz dağıtıyor.

Haber Merkezi |
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Sözcü, gazetelerini CHP'li belediyelerle dağıtıyor

Büyükşehirlere sokağa çıkma yasağı getirilmesiyle gazete satışlarında düşüş yaşamak istemeyen Sözcü'den alternatif bir çözüm geldi.

Sokağa çıkma yasağının getirildiği illerde sosyal sorumluluk çalışmaları kapsamında, Sözcü CHP'li belediyelerle anlaşarak gazetelerini belediyelerle dağıttı.

Sözcü, gazetelerini CHP'li belediyelerle dağıtıyor

CHP'NİN GAZETELERİ İÇİN ANLAŞTIĞI BELEDİYELER

İstanbul’da Beşiktaş ve Avcılar Belediyeleri

Ankara’da Yenimahalle ve Çankaya Belediyeleri

İzmir’de Karşıyaka, Konak ve Gaziemir Belediyeleri

Aydın Efeler Belediyesi

Eskişehir Büyükşehir Belediyesi

Samsun Atakum Belediyesi

Konyaaltı Belediyesi

Edremit Belediyesi

Bodrum Belediyesi

Kuşadası Belediyesi

Denizli Merkezefendi Belediyesi

Milas Belediyesi

Muğla Büyükşehir Belediyesi

Marmaris Belediyesi

Muğla Menteşe Belediyesi

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