Sözcü Külliye'ye Muharrem İnce'nin gittiğini iddia etti

Rahmi Turan, geçtiğimiz gün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nden CHP'li bir isimle görüştüğünü ve CHP Genel Başkanlığı için o isme yardımcı olacağını iddia etmişti.

Kemal Kılıçdaroğlu, bu ismi bildiğini ancak açıklamayacağını ifade ederken; Cumhurbaşkanı Erdoğan ise dün yaptığı konuşmada bunun yalan olduğunu ve Cumhurbaşkanlığını ortaya koyduğunu ifade etti.

Herkesin merak ettiği o ismi Rahmi Turan dün akşam saatlerinde Sözcü'ye açıkladı. Turan'ın açıklamasına göre o isim Kemal Kılıçdaroğlu'nun rakibi olan Muharrem İnce.

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"SARAY'A YAKIN KAYNAK..."

Turan şu ifadelerle Muharrem İnce ismini açıkladı; "Uzun bir süredir tedavim nedeniyle Londra'dayım. Yani ortadan kaybolduğum falan yok. Son 2 gündür tedavimin yoğunluğu nedeniyle Türkiye'de olan bitenle çok ilgilenemedim. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sözlerini de şimdi sizden öğrendim… O zaman Saray'a yakın kaynağımın bana söylediği ismi sizin aracılığınızla açıklamak istiyorum.

MUHARREM İNCE'YMİŞ....

Kaynağımın bana söylediğine göre, Saray'da Erdoğan'la görüşen CHP'li isim Muharrem İnce'ymiş. Hatta kaynağım İnce'nin hangi araçla geldiğini, saat kaçta Saray'a girdiğini, kaçta çıktığını dakika dakika söyledi. Ben de gazetecilik refleksiyle aldığım bu önemli bilgiyi köşemde isim vermeden yazdım. Gelinen durum, bu ismi açıklamamı şart koştu. Ama önemli bir şeyi belirtmek istiyorum. Bu görüşme ve isimler, kaynağımın iddiası. Ben de bu önemli iddiayı Türkiye gündemine taşıdım. Bakalım taraflar şimdi ne diyecek…"

"HATA YAPTIM"

Gece ilerleyen saatlerde televizyon programına bağlanan Rahmi Turan hata yaptığını ifade etti ve "Bu kişi Muharrem İnce’dir diye ben açıklamıyorum. Bu kaynağın verdiği bir isimdir. İnce’nin söyledikleri de doğru olabilir, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın da açıklamaları doğru olabilir. Ben kaynağın bana verdiği ismi açıkladım. Kaynak soruluyor. Eğer gerekirse kendisi çıkar ve açıklar. Benim bu kaynağı şimdi açıklamam çok ayıp olur. Kaynağımı 20 yıldır tanıyorum. İnce’nin söyledikleri de doğru, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın da açıklamaları doğru. Benim ne söylememi istiyorsunuz?, O zaman benim verdiğim bu haber yanlıştır, ben hata yaptım." dedi.

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"PARTİ İÇİ MUHALEFETE OPERASYON"

Muharrem İnce ise Twitter hesabından şunları yazdı; "Daha ilk günden Rahmi Turan’ın dile getirdiği iddiaların merkezine benim adımın oturtulacağını bana gelen bilgiler doğrultusunda tahmin etmiştim. Bunun benim üzerimden parti içi muhalefete yönelik bir operasyon olduğunu ve bunun Genel Merkezin mutfağında bir çete tarafından pişirildiğini biliyordum. Tahminlerimde yanılmadım.

ŞEREFSİZ...

İddiaların benimle uzaktan yakından bir ilgisi yoktur, olamaz. Bu bana, benim üzerimden parti içi muhalefete yönelik şerefsizce bir saldırıdır. Bu şerefsiz, onurdan insanlıktan nasip alamamış kalemşörle ve kaynağım dediği saray soytarısıyla mutlaka yargı önünde hesaplaşacağız.

HESAPLAŞMAMIZ DEVAM EDECEK

Bu iş elbette sadece yargıyla sınırlı kalmayacaktır. Siyaseten bu operasyonun parçası olan ve Cumhurbaşkanlığı seçim akşamından bu yana şahsıma yönelik kampanya yürütenlerle de hesaplaşmamız kamuoyunun huzurunda devam edecektir. Şundan herkes emin olsun ki kimsenin yaptığı yanına kar kalmayacaktır.

DİSİPLİN SORUŞTURMASI BAŞLATIN

Ben kendimin ne olduğunu biliyorum. Madem ismimi ortaya attınız elinizdeki belgeleri de tüm Türkiye ile paylaşmanızı bekliyorum. Bu konu artık benim için siyasi bir konu olmanın çok ötesine geçmiş bulunmaktadır. CHP yönetimi bu saatten sonra konuyu geçiştiremez. Bu konuyla ilgili benim üzerimden mutlaka bir disiplin soruşturmasını da başlatmalıdır. Ya da taraf olarak konuyu yargıya taşıyıp kendi duruşunu göstermelidir."