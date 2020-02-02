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Sözde koronavirüsü ilacı satan şahıs yakalandı

Ankara'da özde koronavirisüne karşı ilaç satacağı şeklinde vatandaşı dolandırıp tam ödeme yapılacağı esnada parayı ve cüzdanı alıp kaçan kapkaççı yakalandı.

İHA | 02.02.2020 - 05:26..
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Sözde koronavirüsü ilacı satan şahıs yakalandı

Ankara Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, ilginç bir operasyona imza attı.

70 yaşındaki şüpheli kişi, kendisi gibi yaşlı bir vatandaşın yanına giderek Çinden yayılan Korona virüsüne karşı ilaç satığını iddia etti.

Sözde koronavirüsü ilacı satan şahıs yakalandı

İLAÇ ALACAĞINI SANANLARIN PARALARINI ÇALDIP KAÇTI

Vatandaşı kandırarak tuzağına düşüren yaşlı kapkaççı, ödeme yapılacağı esnada vatandaşların cüzdanını ve parasını alarak olay yerinden kaçtı. İlerleyen yaşına rağmen hızla koşarak kaçabilen yaşlı şüpheli tanınmamak için birde şapka taktı.

Yaşlı dolandırıcının hesaba katmadığı güvenlik kameraları ise kayıttaydı. Polis gelen şikayetler üzerine derinlemesine çalışma başlattı.

YAKALANDI

Güvenlik kamera görüntülerini inceleyen polis, kişiyi tespit edip belirlenen adrese gerçekleştirdiği operasyonla yakaladı. Zanlının emniyet işlemlerinin de sürdüğü öğrenildi.

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