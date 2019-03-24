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Sözleşmeli öğretmen ataması için ön başvurular başlıyor

20 bin sözleşmeli öğretmen ataması için ön başvurular 26 Mart Salı günü başlayacak.

Haber Merkezi | 24.03.2019 - 11:06..
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20 bin öğretmen ataması için Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) geçtiğimiz gün atama kontenjanlarını açıklamıştı.

Buna göre, en fazla kontenjan sınıf öğretmenliğine ayrılırken, ikinci sırada ise İngilizce öğretmenliği yer aldı. Sözleşmeli öğretmen alımı için ön başvurular, 26 Mart'ta başlayacak.

SÖZLÜ SINAV HAZİRANDA

Adayların, sözlü sınava alınacakları sınav merkezlerinin listesi ise 5 Nisan da yayınlanacak. Sözlü sınavlar, 12-30 Haziran tarihlerinde yapılacak ve sınav sonuçları 4 Temmuz’da ilan edilecek.

Sözlü sınav sonuçlarına ilişkin itirazlar, 8-10 Temmuz tarihinde alınacak, 16 Temmuz’da sonuçlandırılacak.

Sözleşmeli öğretmen ataması için ön başvurular başlıyor

KPSS PUANI ESAS ALINACAK

Yapılan açıklamada "Müracaatlar, 2017-2018 KPSS sonuçlarına göre alınacak olup, tercihlerin alınması ve atama işlemi ile ilgili tarihler daha sonra açıklanacaktır." denildi.

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