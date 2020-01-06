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Sözleşmeli öğretmen başvuruları başladı

Milli Eğitim Bakanlığı, 20 bin sözleşmeli öğretmen alımına ilişkin başvuruları almaya başlandı. Ön başvurular 10 Ocak'a kadar sürecek.

AA | 06.01.2020 - 16:57..
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Milli Eğitim Bakanlığı (MEB)'in takvimine göre, sözleşmeli öğretmenlik için başvurular başladı. Bugün başlayan ön başvurular 10 Ocak'a kadar sürecek.

Ön başvuruların ardından adayların sözlü sınava alınacakları sınav merkezleri 21 Ocak'ta ilan edilecek.

SINAV TAKVİMİ

Sözlü sınavlar, 5-22 Şubat'ta yapılacak, sonuçlar 25 Şubat'ta açıklanacak. Atama tercihleri 9-13 Mart'ta alınacak, sonuçları ise 18 Mart'ta duyurulacak.

Sözleşmeli öğretmenlik başvurularında, adayların atanacakları alanlara göre, 2018 veya 2019 yılında yapılan Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) puan türleri (KPSSP10 ve KPSSP121- KPSSP120) dikkate alınacak.

Adayların başvuru yapabilmesi için ilgili türden 50 ve üzerinde puanının olması gerekecek. Sözleşmeli öğretmenlik için yapılacak sözlü sınava davet edilmek üzere başvurular elektronik ortamda "https://ilkatama.meb.gov.tr" internet adresinden alınacak.

BAŞVURULAR MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜKLERİNE YAPILACAK

Başvuru onayları, il veya ilçe milli eğitim müdürlüklerince yapılacak. Mezuniyetleri birden fazla alana kaynak teşkil eden adaylar, sadece bir alana başvuruda bulunabilecek.

EN ÇOK ALIM YAPILACAK BRANŞLAR

En çok atama yapılacak alanlar sırasıyla 3 bin 7 kontenjanla sınıf öğretmenliği, bin 836 kontenjanla din kültürü ve ahlak bilgisi, bin 731 kontenjanla İngilizce öğretmenliği oldu.

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