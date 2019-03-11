Sözleşmeli öğretmen ön başvuruları 26 Mart'ta başlıyor

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, geçtiğimiz haftalarda 2019'da 20 bin sözleşmeli öğretmen ataması yapacaklarını duyurdu.

7 Şubat'ta atanan 20 öğretmenden sonra yeni atama takvimi de belli oldu. Buna göre, sözleşmeli öğretmenlik için ön başvurular 26 Mart Salı günü alınmaya başlanacak.

SÖZLÜ SINAVLAR NİSANDA

Ön başvuruların alınmasının ardından sözlü sınav merkezleri, 1 Nisan tarihinde adaylara duyurulacak.

5 Nisan'da adayların sözlü sınava alınacakları sınav merkezleri ilan edildikten sonra, 12-30 Haziran tarihleri arasında sözlü sınavlar gerçekleştirilecek.

SONUÇLAR 4 TEMMUZ'DA

Sözlü sınav sonuçları 4 Temmuz'da, elektronik ortamda adaylara duyurulacak. Sözlü sınav sonuçlarına itirazlar, 8 -10 Temmuz tarihleri arasında alınacak.

İtirazlara ilişkin değerlendirmenin ardından tercihlerin alınması ve atama işlemleri gerçekleştirilecek.