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Sözleşmeli öğretmenler 9 Ağustos'ta atanacak

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) 20 bin sözleşmeli öğretmenin atamasını 9 Ağustos cuma günü yapacağını açıkladı.

DHA | 07.08.2019 - 14:24..
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30 Temmuz tarihinde başlayan sözleşmeli öğretmenlik tercih başvuruları, 5 Ağustos Pazartesi 23.59 itibarıyla sona erdi.

Tercihlerini yapan öğretmen adayları, en fazla 20 eğitim kurumu için elektronik ortamda tercihte bulundu.

Tercih süresi sonunda branşlara ayrılan kontenjanların biri hariç tamamı dolarken, hemen hemen bütün branşlarda atanacak öğretmen sayısının birkaç katı oranında başvuru yapıldı.

2 EYLÜL'DE GÖREVE BAŞYACAKLAR

20 bin sözleşmeli öğretmenin ataması 9 Ağustosta Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk’un da katılacağı bilgisayar kurasıyla yapılacak. Ataması yapılan sözleşmeli öğretmenler 2 Eylül itibarıyla görevine başlayacak.

Sözleşmeli öğretmenler 9 Ağustos'ta atanacak

4 YIL ZORUNLULUĞU

Sözleşmeli öğretmenlerin atamasında kalkınmada öncelikli illere öncelik veriliyor. Kalkınmada öncelikli illere atanan sözleşmeli öğretmenlerin, aynı eğitim kurumunda dört yıl sözleşmeli olarak çalıştıktan sonra, iki yıl da kadrolu görev yapması gerekiyor.

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