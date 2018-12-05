Sözleşmeli öğretmenlikte kontenjandan fazla başvuru

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), sözleşmeli öğretmenlerin sözlü ve sınav ve yer bilgileri ile birlikte taban puanlarını geçtiğimiz günlerde duyurdu.

Bakanlık, mülakatlara çağrılan aday sayısını da açıkladı. Buna göre, 20 bin sözleşmeli öğretmen kontenjanı için 129 bin 850 kişi başvurdu. Adaylardan 59 bin 945'i mülakatlara çağrıldı.

KONTENJANDAN FAZLA BAŞVURU

Sözleşmeli öğretmenlik atamları için ayrılan branş kontenjanlarına belirtilen sayıdan fazla başvuru olması dikkat çekti. okul öncesi öğretmenliğinde 1.601 kontenjan için 10 bin 762 öğretmen başvuruda bulundu.

EB FAZLA KONTENJAN SINIF ÖĞRETMENLİĞİNE

MEB, en fazla kontenjanı 3 bin 47 ile sınıf öğretmenliğine ayırdı. Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Öğretmenliği için bin 910, İngilizce Öğretmenliği için 2 bin 38, İlköğretim Matematik Öğretmenliği bin 401, Rehberlik bin 56, Okul Öncesi Öğretmenliği bin 601, Özel Eğitim Öğretmenliği bin 2, Türkçe Öğretmenliği bin 93, Fen Bilimleri/Fen ve Teknoloji Öğretmenliği için 919 ve Beden Eğitimi Öğretmenliği için de 845 kontenjan ayrıldı.

ATAMALAR 7 ŞUBAT'TA

15 Ocak 2019'da sözlü sınav sonuçlarını ilan edecek MEB, 28 Ocak-1 Şubat tarihleri arasında ise adayların tercihlerini alacak. Bakanlık 20 bin sözleşmeli öğretmenin atamalarını ise 7 Şubat 2019'da yapacak.





SÖZLÜ SINAVLAR 31 ARALIK'TA BİTİYOR

10 Aralık ile 31 Aralık tarihleri arasında ise sözlü sınavlar yapılacak.