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Sözlü kavga cinayete dönüştü: 2 ölü 1 yaralı

Balıkesir'de daha önceden kavgalı iki grup arasında çıkan tartışmada, silahlar çıkarıldı. 2 kişi hayatını kaybederken 1 kişi yaralandı.

İHA | 15.12.2018 - 21:05..
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Bandırma Galericiler Sitesi’nde iki grup arasında başlayan sözlü tartışma, kısa sürede silahlı kavgaya dönüştü.

Çıkan silahlı kavgada, 2 kişi hayatını kaybederken 1 kişi de ağır yaralanarak Balıkesir Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

İNCELEME BAŞLATILDI

Aralarında daha önceden husumet bulunduğu öğrenilen kişiler arasında çıkan çatışmada, A.A.B. ve R.G. silahla vurularak hayatlarını kaybetti. Olayda ağır yaralanan N.B. ise Balıkesir Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaşanan olay sonrasında gözaltılar olduğu öğrenilirken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Sözlü kavga cinayete dönüştü: 2 ölü 1 yaralı

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