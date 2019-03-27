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Sözlü sınavda en az 60 alan öğretmen tercih yapabilecek

20 bin sözleşmeli öğretmen ataması için başvurular başladı. Tercih yapacak öğretmenlerin sözlü sınavda 60 puan alması gerekiyor.

Haber Merkezi | 27.03.2019 - 14:57..
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Sözlü sınav sonucunda 60 ve üzerinde puan alanlar başarılı sayılarak sözleşmeli öğretmenliğe atanmak üzere tercih yapma hakkını elde edecek. Bu adaylar en fazla 20 eğitim kurumu için elektronik ortamda tercihte bulunabilecek.

Tercihler, aynı il veya farklı illerde bulunan eğitim kurumları arasından istenilen öncelikte yapılabilecek. Tercihler herhangi bir il veya ilçe millî eğitim müdürlüğüne onaylatılacak.

BAŞVURULAR 1 NİSAN'DA SONA ERECEK

Açıklanan başvuru takvimine göre, 20 bin sözleşmeli öğretmen atamasına ilişkin ön başvuruların alınması, sözlü sınav merkezlerinin ilanı ve sınav merkezi tercihlerinin alınması 1 Nisan'a kadar yapılacak. Adayların, sözlü sınava alınacakları sınav merkezlerinin listesi ise 5 Nisan 2019'da yayımlanacak.

Sözlü sınavda en az 60 alan öğretmen tercih yapabilecek

SONUÇLAR 4 TEMMUZ'DA

Sözlü sınavlar, 12-30 Haziran'da yapılacak ve sınav sonuçları 4 Temmuz'da ilan edilecek. Sözlü sınav sonuçlarına ilişkin itirazlar, 8-10 Temmuz'da alınacak, 16 Temmuz 2019'da sonuçlandırılacak.

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