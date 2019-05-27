taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
6.058
Euro
6.7858
Altın
1286.36
Borsa
86284.68
Gram Altın
250.596

Sözlü tacizde bulunan tacizciye meydan dayağı

Adıyaman’da, ortaokul öğrencisi olan kız çocuğuna sözlü tacizde bulunan şahıs, mahalleli tarafından tekme tokat dövülerek linç edilmek istenildi.

İHA | 27.05.2019 - 12:16..
  1. Haberler
  2. İç Haber
Whatsapp ile paylaş

Abdullah Yusuf N., sokak ortasında 13 yaşındaki S.S’ye sözlü tacizde bulundu. Küçük kızın yardım çığlıklarını duyan vatandaşlar hemen olay yerine koşarak kızı muhafaza altına alıp sözlü tacizde bulunan Abdullah Yusuf N’yi tekme tokat dövmeye başladı.

Sözlü tacizde bulunan tacizciye meydan dayağı

Sözlü tacizde bulunan tacizciye meydan dayağı VİDEO

POLİS MÜDAHALE ETTİ

Dakikalarca dayak yiyen şahıs kanlar içerisinde kalırken olay yerine gelen polis ekipleri şahsı mahallelinin elinden zor kurtardı.

Polis ekipleri tarafından muhafaza altına alınan şahıs, olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Sözlü tacize uğrayan kız çocuğu ise polis merkezine götürüldü.

Konuyla ilgili soruşturma sürüyor.

Sözlü tacizde bulunan tacizciye meydan dayağı

Sözlü tacizde bulunan tacizciye meydan dayağı

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
23 Haziran seçimleri için rakamlar ortaya çıkıyor

23 Haziran seçimleri için rakamlar ortaya çıkıyor

390
Savunma Bakanı Şoygu'nun S-500 açıklaması

Savunma Bakanı Şoygu'nun S-500 açıklaması

290
Sağlık Bakanlığı'ndan kanser aşısı adımı

Sağlık Bakanlığı'ndan kanser aşısı adımı

53
Japonya 105 adet F-35 alacak

Japonya 105 adet F-35 alacak

97
Avrupa Parlamentosu seçimlerinde aşırı sağ partiler önde

Avrupa Parlamentosu seçimlerinde aşırı sağ partiler önde

46
Van'a 50 fabrika açılacak

Van'a 50 fabrika açılacak

157
Atatürk portresi el emeğiyle tadilattan geçti

Atatürk portresi el emeğiyle tadilattan geçti

289
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM
[+] Görüş bildir