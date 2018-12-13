Sözün Bittiği Yer

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İHH

Özel Haber | 13.12.2018 - 23:54..
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Yemen'de insani kriz ölümcül noktada VİDEO

Yemen'de, bir hastanedeyiz. Ebrar, yetersiz ve sağlıksız beslenme sebebiyle vücudunda çeşitli yaralar çıkan, 12 yaşında olmasına rağmen 12 kiloya kadar düşen binlerce çocuktan sadece bir tanesi. Yemen'de insani kriz ölümcül noktada! 21 milyon insan gıda sağlık ve hijyen ihtiyaçlarını karşılayamıyor. 10 milyon insan açlık sınırında.Yemenli kardeşlerimize destek olmanın tam vakti.

Dilerseniz YEMEN yazıp 3072'ye 5 ₺ bağışta bulunabilirsiniz.

Ya da dilediğiniz miktarda yardım için bu linkten ihtiyaç sahiplerine ulaşabilirsiniz:

https://www.ihh.org.tr/bagis/yemen

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