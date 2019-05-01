Yerel seçimlerden sonra Çamlıca Camii'ni hedefine alan Temel Karamollaoğlu, "Hangi akıllının başına Çamlıca Tepesi'ne 60 bin kişilik cami yapmak gelir ya? Bir kere doldursunlar ellerini öperim." ifadesini kullanmasının ardından, ibadethane Beraat gecesinde tıklım tıklım doldu.

"BİZİM ÖMRÜMÜZ BU DAVAYA ADANMIŞ"

Kandilin yanı sıra sabah namazlarında da yer bulunmayan cami hakkında yeniden açıklama yapan Saadet Partisi lideri, "Çamlıca Camii'ni gündeme getirdik. Vay yer yerinden oynadı, camiye karşıymışız gibi. Allah'tan korkun be. Bizim ömrümüz bu davaya adanmış. Şimdi camiyi doldurabilmek için seferberlik ilan ettiler.

"MAKUL OLAN MAHALLE CAMİLERİ"

Her yerde bir numaralı meseleleri 'Biz bu camiyi dolduracağız.' Doldurun, memnun oluruz. İtirazımız yok ki. Bizim istediğimiz ne? Camiye giden insan, Allah rızasını kazanmak için gider. Birilerini memnun etmek için giderse, hapı yuttu, orada sevap alamaz. Onun için bizce makbul olan mahalle camileridir, mescidleridir.

SP lideri: Camiyi doldurmak için seferberlik ilan ettiler VİDEO

"İNSAN SABAHLEYİN KALKTIĞI ZAMAN SÜRATLE CAMİYE GİTMEK İSTİYOR"

Osmanlı'da büyük camiler yapılmamış mı, yapılmış, ama mahalle mescidleri çok daha öne çıkmış. Neden? Çünkü insan sabahleyin kalktığı zaman süratle hemen camiye gitmek istiyor. Nasıl gidecek? Yürüyüş mesafesinde ki bir yere gidecek.

"İSRAF KONUSUNDA Kİ HASSASİYET..."

Öğle, ikindi, akşam, yatsı bunların hepsi için bu geçerli. Biz camilerle övünme noktasına gelmeyi, doğru bulmayız. Ne kadar ihtişamlı ya. Ama bunu sanki öyle bir mesele haline getirdiler ki Türkiye'de konuşulacak başka bir şey yokmuş gibi. Biz israf konusunda ki hassasiyeti belirtmek için biz bunu söyledik, sadece." ifadelerini kullandı.

Temel Karamollaoğlu Çamlıca Camii'ni gereksiz buldu VİDEO