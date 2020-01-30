SpaceX, 60 internet uydusunu daha uzaya gönderdi

Elon Musk'ın sahibi olduğu SpaceX şirketi, dünyanın ulaşılamayan her noktasına internet götürme projesi kapsamında, geçtiğimiz aylarda, 3 farklı fırlatmada toplam 180 adet Starlink internet uydusunu uzaya göndermişti..

Şirket, her sene yeni Starlink uyduları fırlatarak Dünya yörüngesinde internet ağı kuracak ve buradan Dünya'ya internet erişimi sağlayacak.

6 0 UYDU DAHA FIRLATILDI

SpaceX, 6 Ocak'ta gerçekleştirdiği fırlatma görevinde 60 uyduyu daha yörüngeye yerleştirmişti. Şirket, 2020'nin ikinci görevini ise dün gerçekleştirdi ve 60 Starlink uydusu daha yörüngeye fırlatıldı.

Böylece, SpaceX'in yörüngedeki toplam internet uydusu sayısı 240'a yükseldi. Yeniden kullanılabilir Falcon 9 roketi ise, fırlatmanın ardından başarılı bir şekilde Dünya'ya geri indi.

BU YIL ABD'DE HİZMETE AÇILMASI PLANLANIYOR

SpaceX Başkanı Gwynne Shotwell, geçtiğimiz aylarda yaptığı açıklamada, Starlink uydu internet hizmetinin 2020 yılının ortalarında ABD'de kullanıma sunulacağını belirtti.

Bu tarihe kadar 6 ya da 8 adet daha Starlink fırlatma lansmanı gerçekleştireceklerini açıklayan Shotwell, o tarihe kadar toplamda kaç adet Starlink uydusunun yörüngede olacağını ise belirtmemişti.

2020'DE 22 FARKLI FIRLATMA YAPILACAK

SpaceX, 2020'nin sonuna kadar her biri 60 uydu içeren toplam 22 fırlatma görevi gerçekleştirecek. Bu fırlatmaların ikisi ocak ayında gerçekleşirken, gelecek her ayda ikişer fırlatma yapılması planlanıyor.

42 BİN STARLINK UYDUSU FIRLATILACAK

SpaceX, toplamda 42 bin Statlink uydusunu önümüzdeki yıllarda uzaya fırlatmayı düşünüyor. Şu ana kadar toplamda 4 fırlatmada 240 adet uydu gönderen şirket, kademeli olarak bu sayıyı daha da artırarak, bütün dünyaya uydudan internet bağlantısı sağlamayı planlıyor.

SpaceX şirketinden yapılan açıklamaya göre, bu projenin tamamı 10 milyar dolara mal olacak.

Eğer Starlink projesi başarılı bir şekilde hayata geçirilirse, dünyanın en ıssız noktasına bile şu ankinden 40 kat daha hızlı internet hizmeti sağlanacak.

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