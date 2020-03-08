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SpaceX ile uzaya seyahat etmenin bedeli 55 milyon dolar

SpaceX'in gelecek yıl Uluslararası Uzay İstasyonu'na göndereceği 3 turist, kişi başı 55 milyon dolar ödeyecek.

Haber Merkezi | 08.03.2020 - 13:07..
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İnsanlığın Dünya dışındaki tek yerleşim yeri olan Uluslararası Uzay İstasyonu, çeşitli bilim ve uzay deneylerine ev sahipliği yapıyor.

Şimdiye kadar birçok astronotun görev yaptığı istasyon, çeşitli modüller eklenerek genişletilmeye devam ediyor.

Elon Musk’ın sahibi olduğu uzay şirketi SpaceX ise Uluslararası Uzay İstasyonu’nu turist ziyaretine açmak istiyor.

Dün sizlerle paylaştığımız haberimizde, SpaceX'in gelecek yıl Uluslararası Uzay İstasyonu'na 3 turist götüreceğinden bahsetmiştik. Ancak bu turistler arasında yer alabilmek size oldukça pahalıya patlayacak.

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KİŞİ BAŞI 55 MİLYON DOLAR ÖDEYECEKLER

SpaceX, söz konusu uzay seyahatinde Houston merkezli Axiom Space şirketi ile iş birliği yapacak. Ne SpaceX ne de Axiom güncel bilet fiyatlarını açıklamadı, ancak daha önce Axiom şirketi, istasyona yolculuğun kişi başı 55 milyon dolara mal olacağını söylemişti.

Axiom'un uzay istasyonunda kalabilmek için gecelik 35 bin dolar talep edeceği ve 55 milyon dolarlık ücretin büyük bir bölümünün, nakliye hizmetlerinin kullanımı için SpaceX'e aktarılacağı bildiriliyor.

AX

BİR KOLTUK ŞİMDİDEN SATILDI

Yeni gelen raporlara göre bir kişi, 55 milyon dolarlık ücreti ödeyerek istasyona  gidecek 3 turist arasına girdi. Ancak bu ismin kim olduğu henüz açıklanmış değil.

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SpaceX ile uzaya seyahat etmenin bedeli 55 milyon dolar

SpaceX ile uzaya seyahat etmenin bedeli 55 milyon dolar

SpaceX ile uzaya seyahat etmenin bedeli 55 milyon dolar

SpaceX ile uzaya seyahat etmenin bedeli 55 milyon dolar

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