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SpaceX, motor sorunu nedeniyle internet uydularını fırlatamadı

SpaceX'in düzenlemiş olduğu altıncı Starlink fırlatma etkinliği, rokette oluşan motor arızası nedeniyle yapılamadı.

Haber Merkezi | 16.03.2020 - 10:21..
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Elon Musk'ın sahibi olduğu SpaceX şirketi, dünyanın ulaşılamayan her noktasına internet götürme projesi kapsamında, geçtiğimiz aylarda, 5 farklı fırlatmada toplam 300 adet Starlink internet uydusunu uzaya göndermişti..

Şirket, her sene yeni Starlink uyduları fırlatarak Dünya yörüngesinde internet ağı kuracak ve buradan Dünya'ya internet erişimi sağlayacak.

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YENİ FIRLATMA MOTOR ARIZASI NEDENİYLE YAPILAMADI

SpaceX, dün düzenlediği fırlatma etkinliğinde altıncı kez Starlink uydularını fırlatmak istedi. Fırlatma esnasına kadar her şey normal gitmesine rağmen, kalkışa saniyeler kala Falcon 9 roketinde motor gücü arızası meydana geldi.

Arızayı tespit eden sistem, otomatik olarak roketi durdurdu ve fırlatmayı iptal etti. Şirket, şu anda motor arızasının nedenini belirlemeye çalışırken, bir sonraki fırlatma lansmaının önümüzdeki haftalarda yapılması bekleniyor.

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42 BİN STARLINK UYDUSU FIRLATILACAK

SpaceX, toplamda 42 bin Statlink uydusunu önümüzdeki yıllarda uzaya fırlatmayı düşünüyor. Şu ana kadar toplamda 5 fırlatmada 300 adet uydu gönderen şirket, kademeli olarak bu sayıyı daha da artırarak, bütün dünyaya uydudan internet bağlantısı sağlamayı planlıyor.

SpaceX şirketinden yapılan açıklamaya göre, bu projenin tamamı 10 milyar dolara mal olacak.

Eğer Starlink projesi başarılı bir şekilde hayata geçirilirse, dünyanın en ıssız noktasına bile şu ankinden 40 kat daha hızlı internet hizmeti sağlanacak.

Instagram: @eshteknoloji

SpaceX, motor sorunu nedeniyle internet uydularını fırlatamadı

SpaceX, motor sorunu nedeniyle internet uydularını fırlatamadı

SpaceX, motor sorunu nedeniyle internet uydularını fırlatamadı

SpaceX, motor sorunu nedeniyle internet uydularını fırlatamadı

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