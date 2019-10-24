SpaceX, Starlink uydu internet hizmetine 2020'de başlayacak

Elon Musk'ın sahibi olduğu SpaceX şirketi, dünyanın ulaşılamayan her noktasına internet götürme projesi kapsamında geçtiğimiz aylarda, 60 adet Starlink internet uydusunu uzaya fırlatmıştı. Şirket, her sene yeni Statlink uyduları fırlatarak Dünya yörüngesinde internet ağı kuracak ve buradan Dünya'ya internet erişimi sağlayacak.

2020'DE HİZMETE AÇILMASI PLANLANIYOR

SpaceX Başkanı Gwynne Shotwell, geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada, Starlink uydu internet hizmetinin 2020 yılının ortalarında ABD'de kullanıma sunulacağını belirtti. Bu tarihe kadar 6 ya da 8 adet daha Starlink fırlatma lansmanı gerçekleştireceklerini açıklayan Shotwell, 2020'ye kadar toplamda kaç adet Starlink uydusunun yörüngede olacağını ise belirtmedi.

42 BİN STARLINK UYDUSU FIRLATILACAK

SpaceX, toplamda 42 bin Statlink uydusunu önümüzdeki yıllarda uzaya fırlatmayı düşünüyor. Şu ana kadar ilk fırlatmada 60 adet uydu gönderen şirket, kademeli olarak bu sayıyı daha da artırarak, bütün dünyaya uydudan internet bağlantısı sağlamayı planlıyor.

KÜRESEL KAPSAMA İÇİN 24 FIRLATMA DAHA YAPILMASI GEREKİYOR

Gwynne Shotwell, küresel çapta kapsama alanı sağlamak için 24 fırlatma lansmanı daha gerektiğini söyledi. Her fırlatılışta kaç adet Starlink uydusu gönderileceği ise bilinmiyor. Eğer her şey yolunda giderse, bu 24 lansmanın 2020'nin sonlarına doğru bitmesi planlanıyor.

2021 yılında ise dünya genelindeki kullanıcılar, bir adet kişisel Starlink terminali kullanarak, uydu internet hizmetine erişebilecek. Şu anda bu terminallerden bir tanesi de SpaceX CEO'su Elon Musk'ın evinde bulunuyor. Musk, geçtiğimiz günlerde bu terminalden uydu internetine bağlanarak tweet atmış ve ''Bu tweet'i, uzaydaki Starlink uyduları üzerinden gönderiyorum.'' i ifadelerini kullanmıştı.





SpaceX şirketinden yapılan açıklamaya göre, bu projenin tamamı 10 milyar dolara mâl olacak.

Eğer Starlink projesi başarılı bir şekilde hayata geçirilirse, dünyanın en ıssız noktasına bile şu ankinden 40 kat daha hızlı internet hizmeti sağlanacak.

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