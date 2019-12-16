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SpaceX uzaya kenevir gönderecek

SpaceX, bir sonraki görevinde Uluslararası Uzay İstasyonu'na kenevir ve kahve göndermeye hazırlanıyor.

Haber Merkezi | 16.12.2019 - 17:03..
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ABD Havacılık ve Uzay Ajansı NASA'nın kargo görevleri için anlaşma yaptığı SpaceX, Dragon kapsülü ile Uluslararası Uzay İstasyonu’na çeşitli malzemeler gönderiyor.

Yeni gelen bilgilere göre, şirketin Uluslararası Uzay İstasyonu’na göndereceği bir sonraki malzemeler arasında kenevir ve kahve de olacak. Ancak bu malzemeler, istasyondaki astronotların kullanması için gönderilmeyecek.

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UZAY DENEYLERİ İÇİN KULLANILACAK

Bitkiler, uzaydaki mikro yerçekimi ve radyasyon seviyelerine oldukça garip tepki veriyor ve bilim insanları bunun nedenini bilmiyor. Araştırmacılar, hem bunun nedenini öğrenmek hem de uzayda nasıl bitki yetiştirileceğini gözlemlemek için çeşitli çalışmalar yapıyor.

Bu çalışmalar neticesinde; Front Range Biosciences şirketiyle yapılan ortaklıkta, gelecek yıl uzaya gönderilecek kahve ve kenevirin, mikro yerçekimi ve radyasyon ortamına nasıl tepki verdiği incelenecek.

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480'DEN FAZLA BİTKİ TÜRÜ UZAYA GİDİYOR

SpaceX; gelecek yıl mart ayında gerçekleşecek görev kapsamında, 480'den fazla bitki türünü Uluslararası Uzay İstasyonu'na gönderecek. İstasyonda yaklaşık 30 gün kalacak bitkiler, daha sonra Dünya'ya geri gönderilerek değişiklikler gözlemlenecek.

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SpaceX uzaya kenevir gönderecek

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