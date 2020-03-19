SpaceX ve NASA, koronavirüse rağmen yeni uzay görevine hazır

Koronavirüs konusundaki artan endişelere rağmen SpaceX ve NASA, Temmuz 2011'deki son uzay mekiği görevinden sonra önümüzdeki mayıs ayında yeni bir uzay görevi daha başlatacak.

NASA tarafından 18 Mart Çarşamba günü yayınlanan bir rapora göre; astronotlar Bob Behnken ve Doug Hurley, Florida'daki Kennedy Uzay Merkezi'nden fırlatılacak Crew Dragon kapsülüyle Uluslararası Uzay İstasyonu'na seyahat edecek.

Söz konusu görevin mayısın sonlarına doğru yapılması planlanıyor.

CREW DRAGON KAPSÜLÜNÜN İLK YOLCULUĞU DEĞİL

Astronotları Uluslararası Uzay İstasyonu'na taşıyacak Crew Dragon kapsülü, daha önce de istasyona giderek geri dönmüştü. Ancak geçtiğimiz mart ayında yapılan bu yolculuk bir test görevi olduğundan, kapsülün içerisinde yalnızca kargo malzemeleri bulunuyordu.

NASA'nın mayıs ayında planladığı ve astronotları uzaya taşıyacak yeni görev için çalışmalar hız kesmeden devam ediyor. Şirket, koronavirüs salgınını yakından takip ettiklerini ve sağlık merkezleriyle beraber hareket ettiklerini açıkladı. Ancak şirkete göre yine de bu görevin ertelenme ihrimali de bulunuyor.

NASA, ÇALIŞANLARININ EVDEN ÇALIŞMASINI İSTEMİŞTİ

NASA, koronavirüs nedeniyle geçtiğimiz hafta çalışanlarını, evden çalışmaya davet etmişti. Ancak mayıs ayındaki görev için çalışan bazı saha personelleri işe gelmeye devam ediyor.

RUSYA GÖREVİ İPTAL ETMİŞTİ

Avrupa Uzay Ajansı ve Rusya'nın Roscosmos uzay ajansı, geçtiğimiz günlerde hem koronavirüs hem de ekipman eksikliğinden dolayı ExoMars görevini etelemişti.