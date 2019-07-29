SpaceX'in insanları Mars'a götüreceği aracı alev aldı

Elon Musk'ın sahibi olduğu SpaceX, gelecekte insanları uzaya göndermek için uzun süredir çalışıyor. Starship adlı bir uzay gemisi inşa eden şirket, gelecekte önce Mars'a, buradan da Ay'a insan taşımayı amaçlıyor. Ancak Elon Musk'ın, bu hayalini gerçekleştirmesi için biraz daha zamana ihtiyacı var gibi görünüyor.

Starship roketini test etmek için tasarlanan Starhopper, Teksas’ın Boca-Chica bölgesinde yapılan kalkış testi sırasında alevlere teslim oldu.

SpaceX şirketinden yapılan açıklamada, yangın esnasında rokette küçük çaplı hasar oluştuğu belirtilirken, söz konusu testlere önümüzdeki haftalarda devam edileceği açıklandı.

İLK GÖREV 2022'DE

SpaceX'in yeni nesil uzay aracı olacak Starship, kargo ve insanları önce yörüngeye ve ardından da Mars'a taşımak üzere tasarlanıyor. Üretim esnasında birçok değişikliğe uğrayan aracın yapımında paslanmaz çelik kullanılıyor. Geminin ilk görevi ise 2022 yılında başlayacak.

Aşağıdaki bağlantıdan Ensonhaber Teknoloji Instagram hesabını takip ederek güncel teknoloji haberlerine anında ulaşın.