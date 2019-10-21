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SpaceX'in insanları Mars'a götürecek roketi havadan görüntülendi

SpaceX’in insanları Mars'a götürecek roketi Starship'in, drone görüntüleri paylaşıldı.

Haber Merkezi | 21.10.2019 - 15:31..
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Elon Musk'ın sahibi olduğu SpaceX, gelecekte insanları uzaya göndermek için uzun süredir çalışıyor. Starship adlı bir uzay gemisi inşa eden şirket, gelecekte önce Mars'a, buradan da Ay'a insan taşımayı amaçlıyor.

SpaceX'in Florida'da bulunan tesislerinde drone çekimi gerçekleştiren John Winkopp, hem Starship test roketini hem de bu roketin başka bir prototip versiyonu olan Mark 4'ün yapım aşamasını görüntüledi.

SpaceX'in Starship roketi havadan görüntülendi VİDEO

SpaceX'in insanları Mars'a götürecek roketi havadan görüntülendi

iLK GÖREV 2022'DE

SpaceX'in yeni nesil uzay aracı olacak Starship, kargo ve insanları önce yörüngeye ve ardından da Mars'a taşımak üzere tasarlanıyor. Üretim esnasında birçok değişikliğe uğrayan aracın yapımında, paslanmaz çelik kullanılıyor. Geminin ilk görevi ise 2022 yılında başlayacak.

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