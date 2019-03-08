SpaceX'ten NASA'yı Rusya'dan kurtaracak hamle

SpaceX'in ürettiği ve insan taşımak için tasarlanan Dragon kapsülü, bir süre Uluslararası Uzay İstasyonu'nda kaldıktan sonra başarılı bir şekilde Dünya'ya döndü.

Bu insanlar için tasarlanan ticari uzay sistemi için NASA'nın yaptığı ilk başarılı test oldu.

İNSANSIZ TESTLER BAŞARILI OLDU

Dragon kapsülünün başarılı bir şekilde Uluslararası Uzay İstasyonu'na gidip dönmesi, Elon Musk ve SpaceX için de en önemli testlerden biri olarak gösteriliyordu. Dragon'un dönüşü aynı zamanda NASA'da, SpaceX'e yönelik güveni artıracağı ve uzay ajansını insanlı uzay yolculuğuna bir adım daha yaklaştıracağı ifade ediliyor.

SpaceX'in ürettiği Dragon kapsülü, dört astronotu taşıyabilecek şekilde tasarlanmıştı ve içerisinde sadece bir cansız manken taşıyordu.

SpaceX’in Crew Dragon kapsülü geri döndü VİDEO

NASA'YI KURTARACAK ÇÖZÜM

NASA, kendi uzay mekiğini emekliye ayırdığı 2011 yılından bu yana astronotlarını uzaya gönderemiyordu. Bunun yerine astronotlarını uzay gönderebilmek için Rusya'ya 80 milyon dolara yakın ücret ödüyordu.

2014 yılında NASA, hem Boeing hem de SpaceX ile toplam 6.8 milyar dolarlık bir kontrat imzalamış ve bu şirketlerden astronotlarını uzaya taşıyacak araçlar yapmalarını istemişti. Ancak o günden bu yana iki şirket de ertelemeler ve geri adımlarla yüzleşmek zorunda kalmıştı. Ancak Dragon kapsülüyle birlikte SpaceX, yılın ilerleyen bölümlerinde iki NASA astronotuyla yapılacak deneme misyonu öncesinde güven tazelemiş oldu.

Boeing'in ise ilk mürettebatsız deneme uçuşunu en erken gelecek ay yapması bekleniyor.