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SP’den başkan seçilen adaya saldırı: 3 yaralı

Çüngüş ilçesinde belediye başkanı seçilen Saadet Partili Ali Suat Akmeşe’ye bir grup tarafından saldırı düzenlendi.

İHA | 02.04.2019 - 05:28..
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Diyarbakır’ın Çüngüş ilçesinde sonuçlara göre SP’den Çüngüş Belediye Başkanı olan Ali Suat Akmeşe ve yeğeni Suat Akmeşe, meydanda vatandaşlarla sohbet ettiği sırada kimliği belirsiz kişiler tarafından saldırıya uğradı. Ali Suat Akmeşe başına keserle aldığı darbe ile yaralanırken, yeğeni Suat Akmeşe ise silahla yaralandı.

SP’den başkan seçilen adaya saldırı: 3 yaralı

JANDARMA İLÇENİN GİRİŞ VE ÇIKIŞLARINI KAPATTI

Olayların büyümesi üzerine bölgeye çok sayıda jandarma ve polis sevk edildi. Yaralılar, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından Çüngüş Devlet Hastanesine kaldırıldı. Ali Suat Akmeşe ve yeğeni burada yapılan tedavilerinin ardından Diyarbakır’a sevk edildi. Jandarma ekipleri ilçeye giriş çıkışları engelledi.

Konu ile ilgili bilgi veren SP’li aday Akmeşe, "Öğretmenevinde tebrikleri kabul ediyordum. Olay sesi duydum, silah sesleri geliyordu. Kaymakam bey beni aradı ve olay yerine gelip halkı sükunete davet etmemi söyledi. Ben de çıkarken arkadan bir kişi kafama demir parçası ile vurdu’’ dedi.
Olayla ilgili geniş çapta inceleme başlatıldı.


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