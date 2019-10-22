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Spil Dağı'nda obruk oluştu

Dağın zirvesinde, 15 metre çapında ve 100 metre derinliğinde olduğu tahmin edilen bir obruk meydana geldi.

İHA | 22.10.2019 - 11:16..
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Manisa merkezinin kuzey yolunda bulunan Spil Dağı'nda korkutan bir obruk tespit edildi.

OBRUĞU GÖREN EKİP ŞAŞIRDI

Doğa Koruma ve Milli Parklar 4. Bölge Müdürlüğü'ne bağlı Spil Dağı Milli Park Müdürlüğü koruma ekipleri, rutin kontroller karşısında şaşkınlığını gizleyemedi.

Spil Dağı'nda obruk oluştu

DERİNLİĞİ 70 - 100 METRE ARASINDA

Ekiplerin kontrolü sırasında bulunan obruk alanında inceleme yapan Doğa Koruma ve Milli Parklar 4. Bölge Müdürlüğü Manisa Spil Dağı Milli Park Müdürü Halil Ernalçacı, "Obruk, Manisa’da 1.517 metre yüksekliğe sahip Spil Dağı Milli Parkı içerisinde yaklaşık 1.400 metre yüksekliğe sahip ve sık karaçam ağaçları ile kaplı bölgesinde tespit edildi. Obruğun üst kısmı çap genişliğini yaklaşık 15 metre ve delik genişliğini de yaklaşık 2 metre olarak tespit ettik. Obruğun derinliğinin ise 70-100 metre arasında olduğunu tahmin ediyoruz." şeklinde konuştu.

Spil Dağı'nda obruk oluştu

İNCELEME BAŞLATILACAK

Bu oluşumun etrafında daha önce oluşmuş daha küçük çöküntüler de tespit edildiğini kaydeden Ernalçacı, obruğun incelenmesi amacıyla MTA’dan ekip isteyeceklerini ve gerekli incelemenin hemen başlatılacağını belirtti.

Spil Dağı'nda obruk oluştu

GEREKLİ ÖNLEMLER ALINACAK

Ernalçacı, yürüyüş grupları ve ziyaretçilerin bölgeye girmemesi için de gerekli önlemleri alacaklarını sözlerine ekledi.

Spil Dağı'nda obruk oluştu

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