Spor Bakanlığı Aleyna Tilki'yi ilham verenler listesinden

Spor Bakanlığı'nın 1 Aralık 2019 tarihinde Forbes dergisinin organize ettiği, sanat, siyaset, spor, girişimcilik, medya, finans, hukuk ve müzik gibi çeşitli sektörlerde başarılarıyla ön plana çıkmış 30 gencin ödüllendirildiği listede şarkıcı Aleyna Tilki de ödül almıştı.

ALEYNA LİSTEDEN ÇIKARILDI

Spor Bakanlığı, ödül alanların listesini resmi sitesinde yayınladı.

Medyaya yansıyan listede 17’inci sırada yer alan Aleyna Tilki, Bakanlığın listesinde yer almıyordu. Listede normal şartlarda 30 kişi olması gerekirken, Bakanlık 29 ismin yer aldığı listeyi paylaştı.

İlk paylaşılan liste

BAKANLIK AÇIKLAMA YAPTI

Gençlik ve Spor Bakanlığı, 1 "30 Altı 30" programına ilişkin açıklama yaptı.

Açıklamada, etkinlikte, Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından sadece kongre salonunu tahsis etmek suretiyle mekan desteği sağlandığı vurgulanarak "Bakanlığımızın, organizasyonda, ödüllerin kimlere verileceği ve jüri seçiminde herhangi bir dahli yoktur." denildi.