Spor otomobiliyle traktöre çarptı

Sanna Marin Davos'ta, "Soyunma odası dedikodusu yapmıyoruz, herhangi bir hükümet gibiyiz" dedi.

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Safranbolu'da kar tarihi konakları beyaza bürüdü

Karabük'ün yerli ve yabancı turistlerin ilgisini çeken en önemli ilçelerinden biri olan Safranbolu'da, kar manzaraları objektiflere yansıdı.