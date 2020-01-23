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Spor otomobiliyle traktöre çarptı

Muğla'nın Yatağan ilçesinde, traktöre çarpan spor otomobil hurdaya döndü, sürücüsünün burnu bile kanamadı.

DHA | 23.01.2020 - 20:16..
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Muğla'da Milas- Yatağan karayolu Bencik Kavşağı'nda, Bodrum'da mimarlık yapan Süreyya Saruhan yönetimindeki otomobil, Milas- Yatağan karayolu Bencik Kavşağı'nda aniden yola çıkan sürücüsü ve plakası öğrenilemeyen traktöre çarptı.

SPOR OTOMOBİL HURDAYA DÖNDÜ

Kazada, hurdaya dönen spor otomobilin sürücüsünün burnu bile kanamadı. Çevredekiler ise hurdaya dönen otomobilden çıkan sürücünün yara almaması karşısında şaşkınlık yaşadı.

Kaza nedeniyle Milas- Yatağan karayolu trafiği yaklaşık yarım saat tek şeritten verildi. Aracın kaldırılmasıyla trafik akışı normale döndü.

Traktöre çarpan spor otomobilden burnu bile kanamadan çıktı -1


Traktöre çarpan spor otomobilden burnu bile kanamadan çıktı -2

Traktöre çarpan spor otomobilden burnu bile kanamadan çıktı -3

Traktöre çarpan spor otomobilden burnu bile kanamadan çıktı -4

Traktöre çarpan spor otomobilden burnu bile kanamadan çıktı -5

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