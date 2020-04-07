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Spor salonu maske üretim atölyesine dönüştürüldü

Bilecik'teki Atatürk Spor Salonu, koronavirüs önlemleri kapsamında siperli maske üretim atölyesi haline getirildi.

AA |
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Spor salonu maske üretim atölyesine dönüştürüldü

Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü bünyesinde gençlerin ihtiyaçları çerçevesinde çalışmalar yapan gençlik liderleri ve dört antrenör, spor salonunda günlük 400'e yakın maske üretiyor.

Standartlara uygun üretilen siperli maskeler, sağlık çalışanları ve kolluk kuvvetlerine ulaştırılıyor.

GÜNDE 400'E YAKIN SİPERLİK MASKE ÜRETİLİYOR

Gençlik ve Spor İl Müdür Vekili Neslihan Leblebicioğlu, bakanlık olarak Türkiye genelinde yoğun çalışmalar yaptıklarını söyledi. Gençleri hiçbir zaman yalnız bırakmayan gençlik liderlerinin yine sahada olduğunu kaydeden Leblebicioğlu, "Gençlik Merkezi binamız şu an Vefa Sosyal Destek İletişim Merkezi yapıldı. Maske üretimi için de bir binaya ihtiyaç vardı, biz de spor salonumuzu maske üretim alanına dönüştürdük. Tüm çalışan arkadaşlarımız, antrenörlerimiz, liderlerimiz bu konuya önem verdiler: Günde 400'e yakın siperlik maske üretiyorlar." dedi.

Spor salonu maske üretim atölyesine dönüştürüldü

"VAR GÜCÜMÜZLE ÇALIŞIYORUZ"

Leblebicioğlu, mücadelede en ön safta olan sağlık çalışanları ve güvenlik güçlerine ulaşmak istediklerini ve onlara bir nebze olsun destek olmak istediklerini ifade ederek, "Buradaki arkadaşlarımız, kendilerini gençliğe hizmete adamış durumdalar, onlar evde kalanlar için dışarıdalar. Gençlerimizin sağlıklı bir şekilde geleceğe ulaşması için burada hepimiz var gücümüzle çalışıyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Spor salonu maske üretim atölyesine dönüştürüldü

Spor salonu maske üretim atölyesine dönüştürüldü

Spor salonu maske üretim atölyesine dönüştürüldü

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