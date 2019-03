Spor salonu sahibine telif cezası

Adana'da spor salonu işletmecisi Murat Yüksel hakkında, iş yerinde rap grubu 50 Cent'e ait "Murder One" ve Dr. Dre'nin "Keep Their Heads Ringin" isimli şarkıları telif hakkı ödemeden çaldığı iddiasıyla, "manevi ve mali haklara tecavüz" suçundan 5 yıla kadar hapis cezası talebiyle iddianame hazırlandı.

Yüksel hakkındaki şikayet üzerine, soruşturmayı yürüten cumhuriyet savcısı tarafından şüpheli için "manevi ve mali haklara tecavüz" suçundan 5 yıla kadar hapis cezası istemiyle hazırlanan iddianame, Adana 3. Asliye Ceza Mahkemesince kabul edildi..

Spor salonunda '50 Cent' çalınca davalık oldu VİDEO





UZLAŞMAK İSTEMEDİLER

Mevcut delil durumu itibarıyla şüphelinin üzerine atılı suça ilişkin kamu davası açmaya yeter delil bulunduğu belirtilen iddianamede, şu tespite yer verildi:

"Şüpheli hakkında isnat edilen suçun uzlaşma kapsamında kaldığı fakat müştekiler vekilinin uzlaşmayı kabul etmemesi nedeniyle taraflar arasında uzlaşma kurumunun işletilemediği dikkate alınarak şüphelinin üzerine atılı 'manevi ve mali haklara tecavüz' suçundan cezalandırılması kamu adına iddia ve talep olunur."