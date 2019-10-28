Spor salonunda saldırıya uğrayan genç öldü

Muğla'nın Fethiye ilçesi Ölüdeniz Mahallesi'nde bulunan spor salonuna müşteri gibi gelen bir kişi, belinden çıkardığı tabancasını 26 yaşındaki işletmeci Riyad Reşat Özkan'a doğrultup ateşledi.

KURTARILAMADI

Aynı zamanda amatör olarak boks sporu ile uğraşan Özkan, kanlar içinde yere yığılırken saldırgan, hızla dışarı çıkıp otomobiline binerek kaçtı. Özkan, silah sesine koşan çevredekilerin durumu bildirmesi üzerine gelen 112 Acil Servis ambulası ile Fethiye'deki özel bir hastaneye kaldırıldı. Durumu ağır olan Özkan, burada doktorların müdahalesine rağmen yaşamını yitirdi.

2 YIL ÖNCE KAN DAVASINDAN KAÇIP GELDİ

Olayın ardından kaçan şüphelinin kimliğinin tespiti için polis ekipleri, çevredeki iş yerlerinin güvenlik kamerası kayıtlarını incelemeye aldı. Aslen Erzurumlu olan Özkan'ın; bekar oduğu, kan davası nedeniyle memleketinden 2 yıl önce Fethiye geldiği ve yalnız yaşadığı öğrenildi. Özkan'ın kan davası olan ailenin fertlerinden biri tarafından öldürülmüş olabileceği üzerinde durulurken, polisin başlattığı soruşturmanın sürdüğü kaydedildi.