Spor ürünleri mağazasına giren 3 hırsız yakayı ele verdi

Ekipleri görünce kıyafetlerin arasına saklanan 3 kişi, 18 yaşından küçük olduğu için Çocuk Şube Müdürlüğü'ne götürüldü.

Olay, merkez Osmangazi ilçesine bağlı Hocaalizade Mahallesi'nde meydana geldi.

KOMŞULAR CAMIN KIRILMA SESİNİ DUYDULAR

S.B., C.E. ve F.Ç., hırsızlık yapmak için spor ürünlerinin satıldığı mağazaya, camını taşla kırarak girdi. Camın kırılma sesini duyup evlerinin penceresinden bakanlar, mağazaya giren 3 kişiyi görünce polise haber verdi. İhbarla gelen polis ve bekçiler, çevrede güvenlik önlemi aldı.

AYAKKABILARIN ARASINDA GEZİYORLARDI

İçeriden ekiplerin geldiğini gören 3 kişi ise kıyafetlerin arasına saklandı. Mağazaya giren polisler, S.B., C.E. ve F.Ç.'yi ürünlerin arasında görüp, yakaladı. Gözaltına alınan 3 kişi, 18 yaşından küçük olduğu için Çocuk Şube Müdürlüğü'ne götürüldü.

















