Spor yapmak, paradan daha çok mutlu ediyor

ABD'nin Yale ve İngiltere'nin Oxford üniversitelerinden araştırmacılar, en az 1,2 milyon Amerikalının 5 yıl boyunca gelir seviyeleri, fiziksel aktiviteleri ve psikolojik durumlarıyla ilgili verilerini inceledi.

Katılımcılara son 30 günde kaç kere psikolojik olarak kötü hissettikleri yönünde sorular yöneltildi.

Araştırmada düzenli egzersiz yapanlar yılda 35 gün depresif hissederken, fiziksel olarak yeterince aktif olmayan kişiler için bu rakamın yılda 53 güne çıktığı tespit edildi.

Çalışmada fiziksel olarak aktif olan kişilerin, yılda kendilerinden 25 bin dolar daha fazla kazanan fakat spor yapmayanlar kadar iyi hissettikleri saptandı.

Bunun ne kadar çok spor yaparsan o kadar iyi hissedersin anlamına gelmediğine işaret eden araştırmacılar, haftada 3 ila 5 gün 30 ila 60 dakika sürede spor yapmanın ideal olduğunu ifade etti.

Araştırmanın sonuçları "The Lancet" dergisinde yayımlandı.