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    124 yıllık Boston Maratonu da iptal edildi

    ABD'de bu yıl 124'üncüsü düzenlenmesi planlanan Boston Maratonu, koronavirüs salgını nedeniyle iptal edildi.
    • AA
    • 29.05.2020 - 05:26
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    124 yıllık Boston Maratonu da iptal edildi

    Organizasyonun internet sitesinde yer alan açıklamada, daha önce 14 Eylül'e ertelendiği duyurulan maratonun iptal edildiği belirtildi.

    124 YIL SONRA İLK KEZ KOŞULMAYACAK

    Böylece, 1896 yılında başlayan Boston Maratonu, 124 yıllık tarihinde ilk kez koşulamayacak.

    ABD'nin Massachusetts eyaletinin başkenti Boston'da koşulan maraton için bu sene 30 binden fazla kişi kayıt yaptırmıştı.

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