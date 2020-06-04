Adidas, Mesut Özil ile yollarını ayırma kararı aldı

Mercedes'in ardından bir başka Alman maskası Adidas da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'la fotoğraf çektiren Mesut Özil'e karşı cephe aldı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’la 2018’de fotoğraf çektirdiği için adeta lince uğrayan Mesut Özil, Dünya Kupası’ndan sonra Alman Milli Takımı’nı bırakma kararı almıştı.

“Kazandığım zaman Almanım, kaybettiğim zaman Türk.” diye sitemde bulunan Mesut'un bu kararının ardından Alman markası Mercedes, yıldız oyuncuyla sponsorluk anlaşmasını iptal etmişti.

Mesut’la 7 yıldır iş birliğini sürdüren bir diğer Alman markası Adidas'ın da önceki gün ayrılık kararı aldığı öğrenildi. Alman basını, bu kararın iki nedeni olduğunu belirtti.

"ESAS NEDEN ERDOĞAN"

Gazete ilk olarak Mesut Özil’in, Erdoğan’a olan sevgisi ve yakınlığı nedeniyle imajının bozulduğunu belirtti. Diğer bir neden ise koronavirüs salgını nedeniyle şirketin tasarrufa gitmesi.

Alman Bild gazetesi, Adidas şirket sözcüsünün dava hakkında yorum yapmaktan kaçındığını duyurdu. Gazetedeki haberde, “Esas neden, nazikçe söylemek gerekirse, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a verdiği destekle ilgilidir.” denildi.