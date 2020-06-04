Boateng'in ırkçılık isyanı: Muhammed Ali gibi olacağım

Beşiktaş'ın Ganalı golcüsü Kevin Prince-Boateng, hayatı boyunca yaşadığı ırkçı saldırıları anlattı.

Beşiktaş forması giyen Kevin Prince Boateng, ABD'de George Floyd'un bir polis memuru tarafından öldürülmesinin ardından tekrar gündeme gelen ve dünyanın birçok noktasında eylemlerle dikkat çekilen ırkçılık sorunuyla ilgili Skysports'a konuştu.

Yaşananlar nedeniyle bir hayli üzgün ve sinirli olduğunu belirten Boateng, ''Son günlerde yaşanan ırkçılık olayları nedeniyle üzgünün ötesinde, sinirliyim. Sürekli aynı duyguyu yaşıyor olmak insanı yaralıyor. Şu anda benim için çok zorlu günler geçiyor.'' dedi.

''GENÇLİĞİMDE IRKÇILIĞI GÖRMEMEYE ÇALIŞTIM''

Gençlik yıllarında maruz kaldığı ırkçılığa tepki gösteremediğini söyleyen Ganalı futbolcu, ''Gençliğimde hep ırkçılığı görmemeye, unutmaya çalıştım. O zamanlar beni tanıyan insanlarla şimdi konuştuğumda, 'Sen o zamanlar bir şey demez, ağlar ve evine giderdin' diyorlar. Onlara o zamanlar bir korkak olduğumu söylüyorum. Yeterince güçlü değildim ve ne yapmak istediğim şeye de inanmıyordum. Artık bir korkak değilim. 2013'te Milan'dayken ırkçılık yapıldığında artık bardak taşmıştı. Dünyadan nefret ettim. Tüm dünyaya, bana bir daha bunu yapamayacaklarını gösterdim ve sahayı terk ettim. Tenimin rengine bakarak beni yargılayamazsınız.'' şeklinde konuştu.

''MUZ ATTILAR''

Kendisine muz ve su atıldığını da belirten Boateng, ''Maymun hareketleri yapıldı, her gol attığımda muz atıldı. 'Seni bir kutuya koyarak, ülkene geri göndereceğiz' dediler. Su attılar, 'Belki yıkanırsak üstündeki pislik gider' dediler. Böyle şeyler insanı gerçekten yaralıyor.'' dedi.

33 yaşındaki golcü, açıklamalarını şu şekilde sürdürdü:

''Avrupa'daki ırkçılık çoğunlukla gizleniyor. İnsanlar pek göstermiyor. Büyük gruplar haline geldiklerinde daha rahat açılıyorlar. Yolda yürürken başka tarafa gidenler oluyor, arabamda bana aşağılar gözle bakanlar oluyor. Polis beni yok yere durduruyor, bu çok oldu, çünkü iyi bir arabada, dövmeleri olan siyahi bir adamım, benim suçlu olduğumu düşünüyor. Ben tüm hayatım boyunca futbolcu olmak için çalıştım ancak sen beni görünüşümle mi yargılıyorsun? Büyürken çok daha kötüydü.





''HERKES İŞLERİNİ BIRAKSIN''

Bir gün tüm siyahi sporcuların ve siyahi aktörlerin işlerini bırakmasını istiyorum. Nasıl olur? Belki George Floyd'un doğum gününde olabilir. Bunun nedeni, çalışmak istemememiz ya da kulübümüze saygı duymamamız değil, siyahi topluluğu onurlandırmaktır. Eğer beyaz insanlar bizim yanımızda olursa nasıl olur, bunu düşünün. Onlar da 'ben idmana gitmeyeceğim, işe gitmeyeceğim, oynamayacağım' derse... Bir cumartesi günü düşünün, maç günü... Çok büyük bir mesaj olur. Bir şeyler yapmaya çalışıyorum çünkü kimse bir şey yapmıyor. Hep trajik bir şey olmasını bekliyoruz ve sonra çok geç oluyor.

''MUHAMMED ALİ GİBİ OLMAK İSTİYORUM''

Amerika'ya transfer olmam bir şeyi değiştirmez, yine aynı insan olurum. Aynı şekilde savaşırım. Belki de benim şu anda orada oynanan ve ön sıralarda bir oyuncu olmam harika bir şey olabilir. Sizin Muhammed Ali'niz olabilirim derim. O her zaman 'Ben hep yanınızda olacağım, ben bir boksörden fazlasıyım' dedi. Ben de bir boksörden fazlası olmak istiyorum. Benden iyi, benden hızlı 100 futbolcu var ama ben daha büyük şeyler için savaşacağım.