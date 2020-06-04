F.Bahçe, Alpaslan ile Alper'i takas edecek

F.Bahçe, Alpaslan ile Alper'i takas edecek

Transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe'nin, Göztepe'den Alpaslan Öztürk'ü kadrosuna katmak için İzmir ekibine, Alper Potuk'u önerdiği öğrenildi.

2018'de Ali Koç'un başkanlığa seçilmesinden itibaren taraftarının beklediği başarıyı gösteremeyen Fenerbahçe, yeni sezona iddialı başlamak istiyor.

Koronavirüs salgını nedeniyle liglerin askıya alınmasının ardından transfer çalışmalarına başlayan sarı-lacivertliler, gelecek sezon için kadro yapılanmasına devam ediyor. Kanarya, son olarak Göztepe forması giyen Alpaslan Öztürk'ü listesine aldı.

ALPER POTUK ÖNERİLDİ

İzmir ekibiyle 1 yıl daha sözleşmesi bulunan savunmacıyı kadrosuna katmak isteyen Fenerbahçe, oyuncu için Göz-Göz'e Alper Potuk'u önerdi.

Daha önce birçok takımın ilgilendiği bilinen Potuk, Anadolu kulüplerinde oynamak istemediği için sarı-lacivertlilerden ayrılmayı kabul etmemişti. 29 yaşındaki futbolcunun, İzmir ekibinde forma giymeyi kabul etmesi halinde ise takas gerçekleşecek.

49 MAÇTA 6 GOL

2018'den bu yana İzmir ekibinde forma giyen Alpaslan Öztürk, sarı-kırmızılı formayla 49 maçta görev aldı. Öztürk, bu karşılaşmalarda 6 kez fileleri havalandırdı.