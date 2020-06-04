F.Bahçe'nin teklifi: 800 bin € artı kaptanlık

Gökhan Gönül'ü yeniden kadrosuna katmak isteyen Fenerbahçe'nin, Beşiktaşlı futbolcuya 800 bin euro yıllık ücret ve takım kaptanlığı teklifini sunduğu öğrenildi.

2016'dan bu yana Beşiktaş forması giyen Gökhan Gönül'ün, siyah-beyazlı takım ile sözleşmesi sezon sonu bitecek.

Kartal ile henüz yeni sözleşme konusunda anlaşmaya varamayan Gönül'ün adı, son zamanlarda eski takımı Fenerbahçe ile anılıyordu. Sarı-lacivertlilerin, 35 yaşındaki tecrübeli futbolcuya yaptığı teklif ortaya çıktı...

800 BİN EURO + KAPTANLIK

2007-2016 yılları arasında Kanarya'nın formasını terleten Gökhan Gönül'ü yeniden takımda görmek isteyen yönetimin, yıllık 800 bin euro nakit paranın yanı sıra takım kaptanlığını önerdiği öğrenildi.

TARAFTARLAR İSTEMİYOR

Öte yandan siyah-beyazlılara transfer olması nedeniyle Gökhan Gönül'e tepkili olan taraftarların ise bu transfere sıcak bakmadığı biliniyor.

Beşiktaş formasıyla Kadıköy'de çıktığı derbide, Gönül'ün para için siyah-beyazlılara transfer olduğunu ima ederek tecrübeli futbolcuya dolar atan taraftarlar, bu transfere imkansız gözüyle baksa da önümüzde bir Burak Yılmaz örneği var.

Hatırlanacağı gibi Beşiktaşlı taraftarlar, Kartal'a gelmemesi için o dönemki yönetime yoğun baskı kurmuş, ancak gösterdiği performansla takdir toplayan golcü futbolcu takım kaptanlığına kadar yükselmişti.