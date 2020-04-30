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    Galatasaray Kulübü Başkanı Cengiz hastaneye kaldırıldı

    Galatasaray Kulübü Başkanı Mustafa Cengiz, ‘halsizlik’ nedeniyle hastaneye kaldırıldı.
    • DHA
    • 30.04.2020 - 19:48
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    Galatasaray Kulübü Başkanı Cengiz hastaneye kaldırıldı

    Galatasaray Kulübü Başkanı Mustafa Cengiz, hastanenin yolunu tuttu.

    Cengiz'in 'halsizlik' nedeniyle hastaneye kaldırıldığı öğrenildi. Halsizlik ve yorgunluk şikayetiyle hastaneye götürülen Mustafa Cengiz'e ilk olarak koronavirüs testi yapıldı.

    3 ÜNİTE KAN VERİLDİ

    Testin sonucu negatif çıkan başkan Cengiz'e, 3 ünite kan verildi.

    Pazartesi günü PET çekimi yapılacak olan Mustafa Cengiz'in, o güne kadar doktorların gözetimi altında tutulacağı öğrenildi.

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