Galatasaray Kulübü Başkanı Cengiz hastaneye kaldırıldı
Galatasaray Kulübü Başkanı Mustafa Cengiz, ‘halsizlik’ nedeniyle hastaneye kaldırıldı.
- DHA
- 30.04.2020 - 19:48
Galatasaray Kulübü Başkanı Mustafa Cengiz, hastanenin yolunu tuttu.
Cengiz'in 'halsizlik' nedeniyle hastaneye kaldırıldığı öğrenildi. Halsizlik ve yorgunluk şikayetiyle hastaneye götürülen Mustafa Cengiz'e ilk olarak koronavirüs testi yapıldı.
3 ÜNİTE KAN VERİLDİ
Testin sonucu negatif çıkan başkan Cengiz'e, 3 ünite kan verildi.
Pazartesi günü PET çekimi yapılacak olan Mustafa Cengiz'in, o güne kadar doktorların gözetimi altında tutulacağı öğrenildi.