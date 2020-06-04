G.Saray'ın, liseli olmayanlar için üyelik şartları

Galatasaray, liseli olmayıp da kulübe üye olmak isteyenlerin daha önce maddi destek sağlayıp sağlamadığına bakacak. Bu doğrultuda; kombine sahibi olmak ve storeden alışveriş yapmak büyük önem taşıyor.

Galatasaray Lisesi dışında olanların üye olmakta zorlandığı Galatasaray, 1 Haziran ile 31 Ağustos tarihleri arasında başvuruları alacak ve bu sene en büyük kriter ise 'Galatasaray aşkı' olacak.

ÖNCELİK KULÜBE MADDİ DESTEK SAĞLAYANLARA

Başvurularda üye olmayı bir 'etiket' olarak düşünenler elenecek. Yapılan değerlendirmelerde başvuruda bulunan kişinin maçlara ne sıklıkla gittiği, kombine kartının veya locasının bulunup bulunmadığı, Galatasaray Store'larda alışveriş yapıp yapmadığı gibi noktalar dikkate alınacak.

Böylece öncelik, kulübe maddi destek sağlayan ve aidiyet duygusu yüksek olan kişilere verilecek.

HER SENE 400 YENİ ÜYE

Galatasaray'da 400 yeni üyenin yarısı, Galatasaray Lisesi Mezunları (150 civarı) ile eski sporcular ve üye yakınlarına ayrılıyor.

Geri kalan 200 kişilik üyelik için yoğun bir talep bekleniyor. Gerek mülakatlarda gerek de başvuru esnasında belirlenen kriterler göz önüne alınacak, üye adayları için referans gösteren kişilerle temas kurulacak.

Bu testi geçenler kulübe üye yapılacak. Böylece kulübün üye profilinin aktif hale getirilmesi hedefleniyor.