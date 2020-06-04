Galatasaray'da Marcao sakatlandı

Galatasaray Kulübü, Marcao'nun antrenmanda girdiği ikili mücadele sonrası sakatlandığını duyurdu. 23 yaşındaki stoperin, 3 ila 6 hafta arasında sahalardan uzak kalacağı öğrenildi.

Ç.Rizespor maçının hazırlıklarını sürdüren Galatasaray'a, Marcao'dan kötü haber geldi.

Sarı-kırmızılı kulüp, antrenmanda sakatlanan Brezilyalı stoperde ikinci derece iç yan bağ hasarı tespit edildiğini duyurdu.

Yapılan açıklamada, "Marcao'nun dün yapılan antrenman sırasında girdiği bir ikili mücadele sonrası, sol iç yan bağlarında esneme oluşmuştur. Yapılan MR tetkiklerinin ardından oyuncumuzda ikinci derece iç yan bağ hasarı tespit edilmiştir. Oyuncumuzun tedavisine başlanmıştır." denildi.

3 - 6 HAFTA ARASI YOK

23 yaşındaki oyuncunun, 3 ila 6 hafta arasında sahalardan uzak kalacağı öğrenildi. Böylece G.Saray'ın elinde stoper olarak Donk ve Ahmet Çalık ikilisi kaldı.

Bilindiği gibi daha önce çapraz bağları kopan Luyindama'nın, sezonu kapattığı açıklanmıştı.