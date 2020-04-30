PSG şampiyon ilan edildi
Koronavirüs nedeniyle ara verilen ligler arasında yer alan Fransa Ligue 1’de şampiyon belli oldu.
- AA
- 30.04.2020 - 18:27
220’nin üzerinde ülkenin mücadele verdiği koronavirüs nedeniyle, neredeyse tüm ligler ertelenmişti.
Ertelemeyi erken yapan ülkelerden Fransa’da şampiyon da belli oldu. Fransa Ligue 1 yönetimi verilen aranın sonrasında, ligin tekrar başlamayacağını açıklamıştı.
Ligue 1 yönetimi lig sıralamasının son halini baz alarak Paris Saint-Germain'i şampiyon ilan etti.
2 TAKIM KÜME DÜŞTÜ, 2 TAKIM ÇIKTI
Ligue 1 yönetimi, 2 takımın küme düştüğünü, Ligue 2'den de Lorient ve Lens'in gelecek sezon Ligue 1'de mücadele edeceğini açıkladı.