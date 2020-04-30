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    PSG şampiyon ilan edildi

    Koronavirüs nedeniyle ara verilen ligler arasında yer alan Fransa Ligue 1’de şampiyon belli oldu.
    • AA
    • 30.04.2020 - 18:27
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    PSG şampiyon ilan edildi

    220’nin üzerinde ülkenin mücadele verdiği koronavirüs nedeniyle, neredeyse tüm ligler ertelenmişti.

    Ertelemeyi erken yapan ülkelerden Fransa’da şampiyon da belli oldu. Fransa Ligue 1 yönetimi verilen aranın sonrasında, ligin tekrar başlamayacağını açıklamıştı.

    Ligue 1 yönetimi lig sıralamasının son halini baz alarak Paris Saint-Germain'i şampiyon ilan etti.

    2 TAKIM KÜME DÜŞTÜ, 2 TAKIM ÇIKTI

    Ligue 1 yönetimi, 2 takımın küme düştüğünü, Ligue 2'den de Lorient ve Lens'in gelecek sezon Ligue 1'de mücadele edeceğini açıkladı.

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